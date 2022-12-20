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İzmir'de binlerce sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 şüpheli gözaltında

İzmir Bayraklı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında ve evinde yapılan aramalarda 13 binden fazla sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Giriş: 20.12.2022 - 00:44 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 13 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, polis ekiplerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu 2 şüpheli üzerinde, aracında ve oturduğu evlerde yapılan aramada, 13 binin üzerinde sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda M.M. (29) ve K.Y.'nin (20), bir araç ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibe alınan aracı durdurdu.

DHA'nın haberine göre; şüpheli M.M ile K.Y. üst aramasında, 322 sentetik uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 3550 TL uyuşturucu ticaretinden ele geçirildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı doğrultusunda şüpheli M.M'nin araç ve ikametinde de arama yapıldı. M.M.'nin araç ve ikametinde yapılan aramalarda 12 bin 936 sentetik uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

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