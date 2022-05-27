İzmir'de bıçaklı saldırı: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Aytaç Özgön (35) ile Sinan D. (22) arasında Çiçek Mahallesi Gazi Meydanı'nda bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan D. Aytaç Özgön'ü bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Özgön, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Özgön'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. AA'nın haberine göre; ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Sinan D'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.