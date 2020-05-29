İzmir'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 855 Sokak'ta oturan Volkan Kaplan (38),evine gelen H.O. ve S.G. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kaplan, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.Zanlılar gözaltına alındı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."