İzmir'de bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

AA

Alınan bilgiye göre, Doğançay Mahallesi Dünya Barış Anıtı yakınlarında Yavuz Demir ile Servet B. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet B, Demir'i bıçakla yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.