İzmir'de beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, beton direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 22.01.2024 - 18:46 Güncelleme: 22.01.2024 - 18:46
Alınan bilgiye göre, Mehmet K. (74) yönetimindeki motosiklet, İnönü Mahallesi Çayyolu Sokağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı sürücü, hastanede hayatını kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.