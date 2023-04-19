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İzmir'de belediye otobüsü bahçe duvarına çarptı: Yaralılar var

İzmir'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü, müstakil evin bahçe duvarına çarptı. kazada sürücüyle birlikte 10 kişi yaralandı

Giriş: 19.04.2023 - 18:32 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de belediye otobüsü duvara çarptı: Yaralılar var
DHA

İzmir'de belediye otobüsü, müstakil evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi 2173 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt A. idaresindeki 599 numaralı M. Erener-Halkapınar seferini yapan ESHOT otobüsü, seyir halindeyken, sürücüsünün yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu müstakil bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan sürücü Mevlüt A.'yı itfaiyeciler çıkardı, 9 yolcu ise yaralandı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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