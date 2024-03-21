İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama
İzmir Menemen'de polisin bir şüphelinin evine yaptığı baskında, bebek maması kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S'nin evine baskın yaptı.
DHA'nın haberine göre; evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu.
Gözaltına alınan T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.