İzmir'de bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi: 1 tutuklama

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucuya karşı yaptığı çalışmalar kapsamında; T.S. isimli bir kişinin ilçede uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Bunun üzerine hareket geçen ekipler, T.S'nin evine baskın yaptı.

DHA'nın haberine göre; evde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş halde 150 grama yakın metamfetamin maddesi bulundu.

Gözaltına alınan T.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.