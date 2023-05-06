Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çağdaş Topkaya'nın (30) kullandığı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka yol ayrımında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre ekipler, aracın içinde sıkışan Topkaya'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Topkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.