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İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

İzmir Karşıyaka'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Giriş: 06.05.2023 - 06:16 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü
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AA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çağdaş Topkaya'nın (30) kullandığı otomobil, İzmir Çevreyolu Karşıyaka yol ayrımında, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre ekipler, aracın içinde sıkışan Topkaya'nın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Topkaya'nın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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