Balık tutarken denize düşen kişi öldü

Orhan Altunel (56), dün akşam saatlerinde Konak Vapur İskelesi yakınlarında balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip denize düştü.

AA'nın haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizden çıkarılan Altunel, sağlık ekiplerince İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Altunel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.