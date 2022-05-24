İzmir'de bahçede 4 pompalı tüfek ele geçirildi

AA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güney Mahallesi'nde bir evin bahçesinde silahlar olduğu yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Evin bahçesindeki aramada, 4 pompalı tüfek ve buna ait çok sayıda kartuş ele geçirildi. AA'nın haberine göre; polis ekipleri, ev sahibi olduğu belirtilen M.C'yi gözaltına aldı.