İzmir'de baba tartıştığı oğlunu bıçakladı

Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba S.B. (59) ile oğlu U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda baba, bıçakla oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Yaralı halde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'na giden U.B, sahilde oturanlardan yardım istedi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan U.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Baba ise olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.