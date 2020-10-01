İzmir'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürcüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Anadolu Caddesi üzerinde, Çağla K. (31) yönetimindeki 39 TS 852 plakalı otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın etkisiyle direkte hasar meydana gelirken sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.