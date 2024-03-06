İzmir'de aydınlatma diğerine çarpan otomobil devrildi: 1 ölü
İzmir Bayraklı'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra yan yola geçerek devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde refüje ve aydınlatma direğine çarpması sonucu devrilen otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İbrahim Halil Bedük (49) idaresindeki otomobil, Bayraklı-Karşıyaka ilçesi istikametinde seyrederken Altınyol Caddesi'nde refüje çarptı.
KAZANIN ŞİDDETİYLE DEVRİLDİ
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otomobil, ardından aydınlatma direğine çarpıp yan yola geçerek devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde sıkışan Bedük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Bedük, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza sonrası kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.