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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de atık depolama sahasında yangın | Son dakika haberleri

        İzmir'de atık depolama sahasında yangın

        İzmir'in Karabağlar ilçesinde Uzundere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle katı atık depolama sahasında yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 20:49 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:49
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        İzmir'de atık depolama sahasında yangın
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        İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı.

        Uzundere Mahallesi'nde, Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.

        Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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