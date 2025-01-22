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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de arızalanan otomobilini iterken aracın çarptığı sürücü öldü | Son dakika haberleri

        İzmir'de arızalanan otomobilini iterken aracın çarptığı sürücü öldü

        İzmir Buca'da otoyolda arızalanan otomobilini iteleyen sürücü, arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 06:22 Güncelleme: 22.01.2025 - 06:22
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        Arızalanan otomobilini iterken kazada öldü
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        İzmir'in Buca ilçesinde, otoyolda arızalanan otomobilini iteleyen Muhammed Taha Akay (29), arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobili ile seyir halinde olan Muhammed Taha Akay, Buca Batı girişine geldiği sırada, otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

        Otomobilden inen Akay, aracını emniyet şeridine doğru itelemeye başladı. Bu sırada, arkasından gelen T.T. (28) yönetimindeki otomobil Akay'a çarptı.

        KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çarpmanın şiddetiyle Akay, yerde metrelerce sürüklenirken sürücü T.T. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammed Taha Akay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Yaralı otomobil sürücüsü T.T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, Akay'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        YARALI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINACAK

        Öte yandan, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı sürücü T.T.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

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        #İzmir
        #haberler
        #Buca
        #Son dakika haberler
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