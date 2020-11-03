İzmir'de arama kurtarma çalışmaları 4 bina enkazında devam ediyor

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremin ardından tümü Bayraklı ilçesinde yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bu binalardan büyük bölümünde arama kurtarma çalışması tamamlanırken moloz kaldırma işlemi devam ediyor.
Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Rıza Bey Apartmanı, Adalet Mahallesi'ndeki Barış Sitesi'nin 2 bloğu ve Manavkuyu'daki Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise arama kurtarma çalışması devam ediyor.
İzmir'deki deprem sonrası yıkılan 8 katlı ve 33 daireli Rıza Bey Apartmanı enkazından son olarak depremden 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin çıkarıldı. Apartmanda devam eden arama kurtarma çalışmasına, 1 Kasım Pazar saat 18.00 civarı yanındaki binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle ara verilmiş, gerekli önlemler alındıktan sonra çalışmalar devam etmişti.
Ekipler, bina içinde ilerlerken yeni canlara ulaşmak için umutlarını yitirmeden çalışmaya devam ediyor.
Toplam 4 bloktan oluşan sekizer katlı Barış Sitesi'nde 3 blok zarar gördü. Depremde 4 katı çöken C Bloğu kontrollü şekilde yıkılan sitede, ekipler, ikişer katı çöken B ve D Blok'taki çalışmalarını sürdürüyor.
Zemin katta bir market bulunan 10 katlı 28 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı'nda da binanın yan yatması nedeniyle dün kontrollü yıkım yapılmıştı. Enkaz üzerinde dedektör köpekler ve cihazlarla bir canlıya ait iz olup olmadığı araştırılıyor.
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