AA

Alınan bilgiye göre, Aycan Y. idaresindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yapan Aslan'a çarptı.

Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Aslan'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Aslan'ın son olarak iki ay önce Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Biisiklet Yarışında birincilik elde ettiği öğrenildi.