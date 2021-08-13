İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Gümüşsuyu Caddesi'nde yapılan içme suyu şebekesi yenileme çalışmalarında, yaklaşık 3 metre derinlikte buluntulara rastlandı. Yetkililer, durumu Ödemiş Müze Müdürlüğüne bildirdi.

AA'nın haberine göre müze görevlilerinin nezaretinde yapılan kazıda çukurdan, seramik paçaları, çeşitli objeler ile boş bir tahıl küpü çıkarıldı.

Tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen buluntular, Ödemiş Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.