Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe´nin 2'nci golünden sonra sarı kırmızılı taraftarlarla tartıştı. Penaltıdan sonra çıkış kapısına yönelen Ali Koç´a bazı futbolseverler laf atınca ortam gerildi. Koç da Göztepeli taraftarlarla tartıştı ancak araya her iki takımın yöneticileri girdi, tansiyon düştü. Taraftarlara "Ayıp oluyor" diyen Ali Koç ardından yerine geçip maçı izlemeyi sürdürdü.