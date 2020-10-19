İzmir'de alacak yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada bir kişi öldü

Çamlık Mahallesi'nde alacak borç ilişkisinden kaynaklandığı iddia edilen tartışmada K.B, av tüfeğiyle Halil İşkar'a ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Halil İşkar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, katil zanlısı K.B, jandarma ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Zanlının, ifadesinde, kavganın alacak borç meselesinden çıktığını anlattığı belirtildi.