Olaydan sonra gözaltına alınan Mehmet S’nin (71) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Osman Aksüner mahallesinde dün bir evden kadın çığlığı sesi duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri, 2 katlı binada oğlu Mehmet S. ile altlı üstlü yaşayan Fatma S'nin başına taşla vurularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken annesini öldürdüğünü itiraf eden 3 çocuk babası Mehmet S, gözaltına alınmıştı.