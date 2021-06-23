İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon: 11 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı ekipler, 14- 21 Haziran tarihleri arasında; Buca, Beydağ, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı, drone destekli operasyonlarda 1966 kök hint keneviri, 11 kilogram kubar esrar, 21 adet uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. DHA'nın haberine göre; operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.