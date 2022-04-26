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İzmir'de 89 kaçak göçmen, 12 organizatör yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde, jandarma operasyonunda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlanan 89 kaçak göçmen ve 12 organizatörlük şüphelisi yakalandı.

26.04.2022 - 10:28 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 89 kaçak göçmen, 12 organizatör yakalandı
İzmir'de kaçak göçmen operasyonu
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DHA

İzmir Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli yürütülen çalışmalarda, Zeytinler Mahallesi Çılga Koyu açıklarındaki tekneye 24 Nisan'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda organizatör oldukları belirtilen 12 şüpheli, gözaltına alındı. 1 gün sonra jandarma asayiş komando destekli arazi arama ve tarama faaliyetlerinde Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 89 göçmen, Teke Dağı mevkisinde yakalandı. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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