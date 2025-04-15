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        Haberler Gündem İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi - Güncel haberler

        İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi

        İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 ton 223 litre etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 20:26 Güncelleme: 15.04.2025 - 20:26
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        İzmir'de 8 ton etil alkol ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir ve Menderes Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adreslere baskın yaptı.

        Menderes ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir ev ve karavan ile Bornova ilçesi Egemenlik Mahallesi'nde bir depo ve araçta yapılan aramalarda, 8 ton 223 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan aroma verici 10 kimyasal madde ve alkol ölçüm cihazı ele geçirildi.

        4 şüpheli gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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