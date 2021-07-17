İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi'ndeki dışı sacla kaplı bir depoda kaçak etil alkol üretimi ve dağıtımı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 bin 138 litre etil alkol ile çok sayıda plastik tank, arıtma makinesi, etiket ve bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.