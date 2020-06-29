İzmir'de 6 gün önce park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra 35 V 0945 plakalı otomobiliyle arkadan çarparak ağır yaralanan Barış Sazan, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Göztepe Kulübü, taraftarı Sazan'ın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Barış Sazan idaresindeki 35 V 0945 plakalı otomobil, 23 Haziran'da İzmir-Aydın Otoyolu Çamkule mevkisinde emniyet şeridinde park halindeki A.B'ye ait 80 ABK 686 plakalı tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekibince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı.