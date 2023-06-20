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İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda bir otomobilde 55 bin 776 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli U.T. tutuklandı

Giriş: 20.06.2023 - 20:48 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
İzmir'de 55 bin 776 sentetik ecza maddesi ele geçirildi
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DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli U.T. yönetimindeki otomobil, Kemalpaşa ilçesinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 55 bin 776 kırmızı ve yeşil reçeteye tabii sentetik ecza ele geçirilirken, sürücü U.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen U.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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