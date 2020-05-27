Koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 155 hekim bulunduğu öğrenildi.

İzmir Tabip Odası, 27 Mayıs 2020 tarihi itibarı ile koronavirüs (Covid-19) tespit edilen sağlık çalışanları sayısını açıkladı.

Yayınlanan rapora göre koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanlarının sayısının 501'e çıktığı öğrenildi. Koronavirüs tanısı konan sağlık çalışanları arasında 2’si diş 4’ü veteriner olmak üzere toplam 155 hekim bulunduğu açıklandı.

Yayınlanan raporda 160 hemşire/ebe/sağlık memuru, 90 personel, 17 tıbbi sekreter, 27 teknisyen, 30 memur, 6 eczacı, 2 psikolog, 5 güvenlik görevlisi, 1 şoför ve 2 mühendise de korona virüs tanısı konulduğu belirtildi.