İzmir'in Dikili ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içinde kaçak göçmen tespit edildi.

Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 20 çocuğun da olduğu 50 kaçak göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.