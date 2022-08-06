12 bin hektar ormanın yandığı alan yeşillendi

İzmir'in Menderes ilçesindeki 5 yıl önce çıkan yangında 12 bin hektar ormanın yandığı alan, geçen zaman içinde yeniden ağaçlandırıldı. Bölgedeki değişim dronla havadan görüntülendi.
Menderes ilçesine bağlı kırsal Deliömer Mahallesi yakınlarında 1 Temmuz 2017'de orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle yangın, 2 günde söndürüldü. İzmir'in en büyük yangınlarından olan yangında 12 bin hektar orman kül oldu. Yangından arda kalan kara tablo ise o dönem dronla havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ormanın zümrüt yeşilinin yerini alan simsiyah görüntü yürek burktu.
1 MİLYON 200 BİN 846 FİDAN DİKİLDİ
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgenin eski haline döndürülmesi için kolları sıvadı. 1500 kilo kızılçam tohumu bölgeye atıldı. Yanan sahaya kızılçam, kara servi, badem, dut, biberiye, lavanta, dağ muşmulası, iğde, yalancı akasya türlerinden oluşan toplam 1 milyon 200 bin 846 fidan dikildi. Aradan geçen zamanla yangının izleri silindi. Dikilen fidanların boyu 2,5 metreye kadar uzadı. Bu kez dronla çekilen görüntüler, yüz güldürdü. Yanan alanların yeşermesi, İzmir'in akciğeri ormanının tekrar canlanması sevindirdi.
YÜZDE 100 BAŞARILI ÇALIŞMA
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, DHA'ya konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangın başladıktan 10 dakika sonra ekiplerin müdahaleye başladığını belirten Derince, "47 saatte yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. 12 bin hektarlık alan yandı. Orman Bölge Müdürlüğü olarak yangından sonra ormanları kaderine bırakmıyoruz. Uzman arkadaşlarımız ve orman mühendislerimizle yanan alanda etüt çalışması yaptık. Bu arada sahadaki yanmış ağaçlar kesildi, ekonomik olarak değerlendirilerek buradan uzaklaştırıldı. Yanan sahada hangi tür teknik çalışma yapılacağı belirlendi. Aynı yıl içinde 150 hektarlık alan, doğal yollarla yani kalan ağaçların tohumlarıyla gençleştirildi. Sahaya 1 milyon 200 bin çeşitli türlerde yangına dayanıklı fidanlar dikildi. Yüzde 100 başarılı bir çalışma oldu" dedi.
Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, boyunu aşan fidanları işaret edip, "Fidanlarımıza adeta çocuk gibi bakıyoruz. Çapalanmaları, otlarının alınması, üzerine baskı yapan yabancı türlerin kesilmesi gibi bakımları yapıldı. Kendi bağımsızlığını kazanıncaya kadar fidanların bakımını yapıyoruz. Şu an fidanlarımız kendi bağımsızlığını kazanmış durumda" diye konuştu.
"GERÇEK BAŞARI YANGINLARIN ÇIKMAMASI"
Vatandaşları da uyaran Derince, "Biz orman teşkilatı olarak dünyanın en iyilerindeniz. Hatta 'en iyisiyiz' diyebiliriz. Ağaçlandırmada da çok başarılıyız. Ama gerçek başarı, yangınların çıkmaması. Bunun için vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı. Özellikle yaz sezonunda bağ, bahçe temizliklerini ateşle yapmasınlar. Pikniklerini, piknik için ayrılan alanlarda yapsınlar. Yol kenarından geçerken izmaritlerini ormana atmasınlar, Yangının görünce hemen ihbar etsinler" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!