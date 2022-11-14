İzmir'de 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat üzerine Çaltılıdere Mahallesi Aliağa-Bergama yolunda şüpheli bir aracı durdu.

AA'nın haberine göre, araçta yapılan aramada 5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan E.E. ve U.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, U.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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