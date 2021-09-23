Binada çıkan yangın, Süper Lig'de oynanan maçı da etkiledi

Yangın, saat 21.30 sıralarında Mehmet Ali Akman Mahallesi 4/2 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince çevre güvenliği alınırken, yangın, itfaiye tarafından 1 saat içerisinde söndürüldü. Binada oturan vatandaşlar evlerinden dışarıya çıkarlarken, çatıda hasar oluştu.

Öte yandan, yangın sebebiyle dağılan duman Gürsel Aksel Stadyumu'nu da etkisi altına aldı. DHA'nın haberine göre; Süper Lig'de Göztepe- Hatayspor karşılamasının oynandığı sırada stadyumu beyaz duman bulutu kapladı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.