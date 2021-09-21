İzmir'de 430 hektarlık ormanlık alanı yaktığı öne sürülen sanığın yargılandığı dava

AA

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık E.Y. katılmadı.

Sanık avukatı, olay saatinde müvekkilinin bir zincir markette olduğunu savunarak, marketin kamera görüntüleri için bilirkişi incelemesi talep etti.

Heyet, avukatın talebini kabul ederek E.Y'nin olay saatinde bir zincir markette olduğunu gösterdiği iddia edilen görüntülerin bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'in Menderes ilçesinde Çile Mahallesindeki ormanlık alanda 2 Ağustos 2020'de yangın çıkmış, ertesi gün sabaha karşı kontrol altına alınan yangında yaklaşık 430 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kapalı durumdaki bir restoranın yakınında ateş yakıldığını belirlemiş ve E.Y'yi gözaltına almıştı. Zanlı, yaklaşık 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.