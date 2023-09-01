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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de ambalaj imalathanesi alev alev yandı

        İzmir'de ambalaj imalathanesinde çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

        İzmir Bornova'da 4 katlı binanın çatı katında bulunan ayakkabı atölyesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek alt katta ambalaj üretimi yapan imalathaneye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 06:43 Güncelleme: 01.09.2023 - 06:43
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        İzmir'de ambalaj imalathanesi alev alev yandı
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        İzmir'in Bornova ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, alt katta bulunan ve ambalaj üretimi yapan imalathaneye sıçradı. DHA'nın haberine göre; yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda söndürüldü.

        Yangın, dün saat 23.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6140 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında bulanan ayakkabı atölyesinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Atölyede bulunan çeşitli kimyasalların da tutuşmasıyla büyüyen yangın, alt kattaki ambalaj üretimi yapan imalathaneye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

        3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

        Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda, 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı öğrenilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Bornova
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