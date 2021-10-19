DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-17 Ekim tarihleri arasında kent genelinde 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1 milyon 318 bin makaron, 799 bin sarma sigara, 731 kilogram tütün ve nargile tütünü, 799 bin 40 kaçak alkol malzemesi, 9 bin 305 sikke, 497 tarihi eser, 22 bin 400 emtia, 25 cep telefonu, 1 tüfek ve 4 fişek ele geçirildi.

Ürünlerin piyasa değerinin 33 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 11 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.