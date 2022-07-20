Üçüncü kattan düşen inşaat işçisi kurtarılamadı

İHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde inşattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Zafer Mahallesi Tekstil mevkiinde bulunan inşaatın 3. katında meydana geldi. Ümit Koral (54) inşaatın 3. katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Diğer çalışanların olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede ağır yaralı olduğu tespit edilen Koral, ambulans ile Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koral’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.