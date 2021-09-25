İzmir'de 3 müstakil ev yandı

Alınan bilgiye göre, Seyrekli Mahallesi'nde Turan Kıvrak'a ait müstakil evde yangın çıktı.

Yangın, Kıvrak'ın diğer evi ile komşusu Güray Gelincik'e ait eve de sıçradı.

Yakınlarınca evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirtilen Turan Kıvrak'ın 12 ve 21 yaşlarındaki otizmli 2 erkek çocuğu, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Bedensel engelli Turan Kıvrak, AA muhabirine, yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyledi.

Hastaneye kaldırılan 2 kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.