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        Haberler Gündem İzmir'de 3 ayrı kurşunlama olayının zanlıları yakalandı - Güncel haberler

        İzmir'de 3 ayrı kurşunlama olayı: 3 tutuklama

        İzmir'in Bayraklı, Güzelbahçe ve Konak ilçelerindeki kurşunlama olaylarına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 00:22 Güncelleme: 26.12.2024 - 00:22
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        3 ayrı kurşunlama olayı: 3 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, kentte iki otomobil ile bir evin kurşunlanması olaylarına ilişkin çalışma kapsamında 4 şüpheliyi yakaladı.

        Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde 23 Aralık'ta M.Ş'nin (41) otomobiline hareket halindeyken tabancayla ateş açılması olayına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, olay yerinden bisikletle uzaklaşan şüpheli B.R'yi (33) gözaltına aldı.

        Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde 22 Aralık'ta Ş.Ö'nün (42) otomobilinin kurşunlanması olayının zanlıları H.K (32) ve Ç.İ. (22) de yakalandı.

        Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde de 9 Aralık'ta M.T'nin (35) evinin kurşunlanması olayına ilişkin şüpheli E.Ç. (34) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğerleri tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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