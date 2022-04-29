İzmir'de 239 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün, bandrolsüz sigara imalat ve satışına yönelik çalışma kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; aramalarda, 239 kilogram kaçak tütün, 244 bin 600 boş makaron, 75 bin 600 dolu makaron, sigara sarma makinesi ile tüfek ele geçirildi.

Operasyonda F.T, K.T. ve R.T. gözaltına alındı.