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İzmir'in 6 ilçesindeki operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol ele geçirildi

İzmir'de polisin düzenlediği operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol ele geçirilirken, 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Giriş: 26.02.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 2.25 ton sahte etil alkol ele geçirildi
İHA

İzmir'de, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için el dezenfektanı adı altında satışa sunan sahte etil alkol kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olan ve ölümlere sebep olabilen sahte etil alkol kaçakçılarına ait Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Konak ve Torbalı ilçelerinde 3 ikamet, 3 iş yeri-depo ile 2 araçta arama yapıldı.

Operasyonda 2.25 ton sahte etil alkol, 3 bin 512 adet etiket, 23 şişe sahte içki, 338 adet aroma, 200 ml gliserin, 1 adet alkolmetre ele geçirildi. Olayla ilgili 16 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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