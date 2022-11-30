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İzmir'de 210 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısında, 210 gramı 4 TL'den satılan ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. İzmir’de ekmek fiyatları yüzde 25 zamlanarak 5 TL oldu

Giriş: 30.11.2022 - 21:46 | Güncelleme: ABONE OL
İzmir'de 210 gram ekmeğin fiyatı 5 TL oldu - Son dakika haberi
İzmir'de ekmek fiyatlarına zam
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İZTO Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz başkanlığında yapıldı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla İZTO çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kent ve ülke ekonomisine ilişkin gelişmeler masaya yatırıldı

EKMEK 5 TL OLDU

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi. En son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi. Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü. Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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