İzmir'de 21 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA'nın haberine göre; yapılan çalışmalarda; 'resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme', 4 farklı dosyadan 'açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık', 2 farklı dosyadan 'kilitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması' suçlarından toplamda 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.E.C, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hükümlü İ.E.C, Çay Mahalle Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.