İzmir'de 20 depremzede ailenin daha 1 yıllık kira ihtiyacı karşılanacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Ahbap Derneği ve Hürriyet Emlak iş birliğiyle hazırlanan projeyi, Belediyenin Osmangazi'deki hizmet binasında tanıttı.
Deprem sonrası İzmirlilerin ciddi dayanışma örneği gösterdiğini, gönüllü kuruluşların depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Sandal, sanatçı Haluk Levent'in öncülüğündeki Ahbap Derneğinin de gıda kolileri dağıttığını hatırlattı.
Depremzedelere önce geçici, sonra da kalıcı konut sağlanması için çalıştıklarını anlatan Sandal, hayırseverlerin desteğiyle bugüne kadar 259 aileye konut ve kira yardımında bulunulduğunu ifade etti.
Sandal, depremin yaralarını sarma konusunda bugün önemli bir adım daha attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Hem gönüllü kuruluşlar hem Belediye hem de İzmirliler deprem yaralarının sarılması için öncü oldu ve çadırda kalanların sayısı minimize edildi. Depremzedelerin geçici, sonra da kalıcı konutlara geçmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Hürriyet Emlak ve Ahbap iş birliğiyle 20 ailenin barınmasına yönelik 1 yıllık kira bedelinin karşılanacağı bir iş birliğine imza atıyoruz."
- "Firmalardan yardımlar bekliyoruz"
Haluk Levent ise depremin ilk saatlerinden itibaren harekete geçtiklerini, AFAD ve belediyelerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve hala çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.
Hürriyet Emlak temsilcilerinin Ahbap ile iletişime geçerek yardımda bulunma önerisi getirdiğini belirten Levent, "20 ailenin 1 yıllık kirasının karşılanmasını sağlamak belki de öncülük yapacaktır. Firmalardan bu tarz yardımlar bekliyoruz." dedi.
- "Depremzedelere el vermek için buradayız"
Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan ise Türkiye için çalışmayı sürdürdüklerini kaydederek, şöyle konuştu:
"Bu memlekete hizmet sunma fırsatı elde ettik. Her şirketin kendine yol gösteren, aydınlatan ilkeleri vardır. Biz de 'Aynı çatının altındayız.' diyoruz. Yol gösterici olan bu söz, deprem felaketinden sonra farklı bir anlam kazandı. Başka görevlerimiz olduğunu hatırlatmak için geldik. Kış şartları ağırlaşmadan depremzedelere el vermek üzere buradayız."
Konuşmaların ardından Serdar Sandal, Haluk Levent ile Zeynep Tandoğan iş birliği protokolüne imza attı.
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