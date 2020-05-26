İzmir'de 2 kişiyi ayağından vuran avukat tutuklandı

AA

Dalyan Mahallesi'nde bir evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde ayaklarından tabancayla yaralandıkları belirlenen G.S. (33) ve E.S. (17) Çeşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelinin, yaralıların komşusu D.A. (43) olduğu belirlendi.

Şüpheli, bir otele düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Avukat olduğu öğrenilen zanlı, tutuklandı. Zanlıya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle de ceza uygulandı.

Öte yandan otelin sahibi S.K. ile şüphelinin kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen E.Ö'ye şüphelinin saklanmasına yardımcı oldukları ve kapalı olması gereken otelde konaklamaya izin verdikleri gerekçesiyle adli ve idari işlem yapıldı.