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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de 2. kattan düşen yaşlı adam öldü

        İzmir'de 2. kattan düşen yaşlı adam öldü

        İzmir'in Kiraz ilçesinde bir apartmanın 2. katında ikamet eden yaşlı adam, evine girmek istediği sırada düşerek kafası beton zemine çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 03:02 Güncelleme: 31.08.2023 - 03:03
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        İzmir'de 2. kattan düşen yaşlı adam öldü
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        İzmir'in Kiraz ilçesinde evine girmek istediği sırada düşerek kafası beton zemine çarpan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden 71 yaşındaki Osman Ç, dairesine girmek istediği sırada dengesini kaybederek düştü.

        Başını beton zemine çarpan yaşlı adam yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan incelemede Osman Ç'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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