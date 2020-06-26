DHA

Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, dün öğlen saatlerinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan şüpheliler, birbirlerine çekiç, merdiven, duba ve sopa gibi malzemelerle saldırdı.

Kavgayı gören bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. DHA'nın haberine göre; görüntülerde, birbirine tekme tokat giren iki grup, çekiç, sopa, merdiven ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Görenleri hayrete düşüren kavga, polisin müdahalesi ile son buldu.