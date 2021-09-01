İzmir'de 2 bölgede otluk alanlarda çıkan yangınlar söndürüldü

Urla Denizli Mahallesi'ne yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 1 helikopter, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle müdahale edildi.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere​​​​​​​ mevkisinde bulunan orman dışı otluk alanda çıkan yangını söndürme çalışmalarına da 1 helikopter ve 6 arazöz katıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın alanlarında soğutma çalışmaları yürütülüyor.