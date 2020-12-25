İzmir'de 2 ayrı fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

AA

Seyhan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı mobilya ve baza fabrikasının 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

- 4 katlı kağıt fabrikasına da müdahale ediliyor

Öte yandan yine Buca ilçesinde bulunan Göksu Mahallesi'ndeki 4 katlı kağıt ve peçete fabrikasında da yangın çıktı.

Binanın tamamına yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.