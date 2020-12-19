İzmir'de 18 günde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 47 kişiye ceza kesildi

AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 18 günde, 21'i adli 9 bin 26'sı idari olmak üzere 9 bin 47 kişiye işlem uygulandı. Toplamda 27 milyon 686 bin 818 lira ceza kesildi.

Öte yandan kent genelinde 1 Aralık'tan bu yana, 62 bin 710 kişiye maske takmadığı, 7 bin 30 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadığı için işlem yapıldı.