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Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğal Gaz, 160 bin İzmirli aileye doğal gaz ulaştırılacağını duyurdu.

Doğal gazın çevreci bir yakıt olduğunu belirten İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Koloğlu Holding şirketlerinden biri olan İzmir Doğal Gaz olarak 2005 yılından bu yana İzmir’in doğal gaz yatırım ve işletmesini üstleniyoruz. En ileri teknolojiyi kullanarak, ekonomik, çevreye duyarlı, temiz, konforlu, güvenilir bir ürün olan doğal gazı, güvenli bir altyapı ve müşteri memnuniyeti sağlayarak sunuyoruz” dedi.

İzmirlileri çevreci ve ucuz enerji kaynağı olan doğal gazla buluşturma yolunda yatırımlarına devam edeceklerini belirten Yetik, "2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için bin 500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Yatırım çalışmalarımız sayesinde bölgede yaratacağımız iş olanağı ile ülke istihdamına ve ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.

İzmir Doğal Gaz'ın, 2005 Aralık ayında ilk kazmanın vurulduğu tarihten, 2020 yılı Ekim sonuna kadar yapılan altyapı çalışmaları ile toplam 6 bin 305 kilometre polietilen hat, 709 kilometre çelik hattı kapsayan şebekeyi tamamladığı bildirildi.

Söz konusu yatırımlarla 1 milyon 375 bin haneye, 890 bin abone sayısına ulaştıklarını dile getiren İzmir Doğal Gaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Hedefimiz İzmir’de doğal gazsız hane kalmaması. Doğal gaz kullanımının arttığı kentlerde hava kalitesinin arttığı, havadaki partikül miktarının azaldığı, SO2 ve NOx gazı oranlarının azaldığı görülüyor. İzmir’de yapacağımız ilave yatırım ile potansiyel 160 bin hanenin ve alternatif yakıtlar kullanan sanayi kuruluşlarının doğal gaz erişimini sağlamayı, bu şekilde kentin hava kalitesine önemli ölçüde katkıda bulunmayı hedefliyoruz” dedi.